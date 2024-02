Polski piłkarz ma powód do radości. Kibice pospieszyli z gratulacjami

Jeśli chodzi o piłkę klubową, Mateusz Wieteska już od jakiegoś czasu występuje w barwach zagranicznych drużyn. W lipcu 2022 roku został on zawodnikiem francuskiego Clermont Foot. Choć Pierwotnie podpisał on z tym klubem czteroletni kontrakt, nasz reprezentant opuścił jednak Francję tuż po zakończeniu sezonu 2022/2023. W sierpniu 2023 roku przeniósł się do włoskiego klubu Cagliari. W barwach tej drużyny występuje do tej pory.

