Kamil Piątkowski w ostatnim czasie nie może narzekać na brak szczęścia. W styczniu bieżącego roku stało się jasne, że będzie on drugim obok Roberta Lewandowskiego polskim piłkarzem w hiszpańskiej La Liga . 24-latek został bowiem wypożyczony do klubu Granada CF z Red Bulla Salzburg . W tak ważnym momencie w swojej karierze pochodzący z Jasła defensor mógł liczyć na wsparcie swojej ukochanej, Julii Zubek. Po zakończeniu sezonu w życiu Polaka doszło do wielkich zmian. Nie tylko wrócił od bowiem do Austrii , gdzie przez kolejne miesiące grał będzie w barwach "Die Bullen", ale również zdecydował się na podjęcie bardzo ważnego kroku w życiu prywatnym.

Kamil Piątkowski oświadczył się Julii Zubek. I to nie byle gdzie

Kilka dni temu Kamil Piątkowski wystąpił w meczu Austriackiej Bundesligi przeciwko FC Blau-Weiss Linz, jednak z pewnością nie był to udany występ. Już w 32. minucie spotkania został on bowiem ukarany żółtą kartką. Mimo to jego drużyna wygrała to spotkanie 5:1, zapewniając sobie pierwsze miejsce w tabeli tamtejszej ekstraklasy. Radość Polaka sprawiła, że kilkanaście godzin później postanowił on podzielić się z kibicami inną niezwykle pozytywną wiadomością.