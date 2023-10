Polacy mogli liczyć na wyjątkowe wsparcie. WAGs zasiadły na trybunach

W niedzielę 15 października reprezentacja Polski w piłce nożnej zmierzyła się z Mołdawią w ramach eliminacji do nadchodzących mistrzostw Europy w Niemczech. "Biało-Czerwoni" stanęli przed nie lada wyzwaniem i choć starali się dać z siebie wszystko na boisku, nie udało im się pokonać podopiecznych Sergheia Clescenco. Mecz zakończył się bowiem remisem 1:1, co nie ułatwiło polskim zawodnikom sytuacji, jeśli chodzi o awans na europejski czempionat. Po ośmiu kolejkach eliminacji do Euro 2024 piłkarze Michała Probierza znajdują się bowiem na trzecim miejscu w tabeli.