By wczuć się w klimat i zebrać dużo potrzebnych informacji, Sobień-Górska wybrała się na Camp by Ann , czyli jeden z obleganych obozów treningowych Anny Lewandowskiej. Nie było łatwo. Jak opowiada w rozmowie z Wirtualnymi Mediami, nie od razu udało jej się zakupić pakiet. Dostała się dopiero z listy rezerwowej. A gdy już dojechała na miejsce, na własne oczy przekonała się, a czym polega fenomen żony Roberta Lewandowskiego .

Szczerze wspomina Camp by Ann. Anna Lewandowska nieźle zaskoczyła. "Jest na nogach skoro świt"

Na Monikę Sobień-Górską na obozie Anny Lewandowskiej czekało - jak sama to określa - zaskoczenie . Chodzi o to, jaka trenerka jest w takim codziennym, bezpośrednim kontakcie.

"Szykowałam się na to, że zobaczę celebrytkę, która może raz dziennie zrobi jakiś trening, a później będzie się przechadzać, zapozuje do zdjęcia, bo kobiety przyjeżdżają tam przede wszystkim dla niej. A zobaczyłam osobę, która haruje. Jest na nogach skoro świt, bo zanim przychodzi na bieganie o siódmej trzydzieści rano, to zdąży nagrać kilka materiałów, które niedługo potem zamieszcza na Instagramie w formie promocji swoich marek. Jest na bieganiu, potem na jednym treningu, obiedzie, kolejnym treningu, wykładach, w międzyczasie wykonuje swoje zobowiązania biznesowe, co widać w jej social mediach" - wspomina autorka nieautoryzowanej biografii "Lewej".