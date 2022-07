Robert Lewandowski dopiął swego i zamienił Bayern na Barcelonę. Ma za sobą oficjalną prezentację , debiut w meczu z Realem Madryt, a teraz czeka go pojedynek, w którym stanie naprzeciw swojego reprezentacyjnego kolegi. W nocy z wtorku na środę "Duma Katalonii" zmierzy się bowiem z Juventusem Turyn, której bramki od kilku sezonów broni Wojciech Szczęsny.

"Spędzanie czasu z Wojtkiem zawsze jest fajne. Niezależnie, czy spotykamy się na zgrupowaniach reprezentacji, czy przy okazji meczów towarzyskich, czy Ligi Mistrzów. Z nim zawsze coś się dzieje, więc fajnie będzie zagrać przeciwko niemu i oczywiście spróbować go pokonać" - zapowiedział napastnik na przedmeczowej konferencji prasowej .

Polak spełnia swoje marzenie o grze w lidze hiszpańskiej, lecz nie każdy mu zazdrości. Jan Tomaszewski nie chciałby być teraz w skórze rodaka i wręcz mu... współczuje. "W tej chwili przeżywa najgorsze, moim zdaniem, dni w swoim życiu jeśli chodzi o stres psychiczny" - ocenił w rozmowie z "Super Expressem".

Na szczęście w wymagających chwilach "Lewy" może liczyć na cenne wsparcie.

Bayern nie może pogodzić się ze stratą Lewandowskiego. Buncol zniesmaczony

Rodzina Roberta Lewandowskiego dumna z sukcesu Polaka. Siostra wspierała go na meczu z Realem Madryt

Jak się okazuje, do Stanów Zjednoczonych, gdzie Robert przebywa razem z Barceloną na torunee, przyleciała siostra piłkarza. Milena Lewandowska na własne oczy mogła zobaczyć pierwszy mecz brata w barwach nowego klubu. I było to wrażenie niezapomniane, czym podzieliła się w nowym wpisie na Instagramie. "Przejechać prawie pół świata, żeby zobaczyć jego debiut" - napisała.

Zamieściła też kilka materiałów. Są zdjęcia z "Lewym" oraz nagrania zrobione przed stadionem, a później już podczas towarzyskiego Gran Derbi. Widać, że atmosfera była bardzo gorąca.

Na wpis siostry piłkarza zareagowała Anna Lewandowska. Zamieściła ikonki serca i ognia. Jeszcze bardziej wymowny komentarz opublikowała matka Roberta. Wszem i wobec obwieściła, co właśnie czuje. "Dumna mama" - napisała Iwona Lewandowska, a internauci szybko podłapali jej wypowiedź i skierowali do niej kilka ciepłych słów. "Takie dzieci to skarby", "Nawet nie umiem sobie wyobrazić jaka Pani jest dumna, serce pęka z ogromnej radości" - przekazali.

Lewandowski z odpowiedzialną rolą w Barcelonie, co z rekordami goli?

