Podwójne szczęście niemieckiego gwiazdora. Media potwierdzają

Robert Lewandowski słynie jest z miłości do dzieci. Gwiazdor futbolu jest ojcem dwójki cudownych dziewczynek, Laury i Klary , doskonale spełnia się jednak także w roli wujka. Jest on bowiem ojcem chrzestnym małego Leona, syna swojej starszej siostry Mileny. W tym roku został także ojcem chrzestnym dziecka znanej pary - Kuby Wesołowskiego i jego żony Agnieszki.

Manuel Neuer otwiera nowy rozdział. Media potwierdzają

Co ciekawe, nie tylko Joshua Kimmich ma teraz wiele powodów do radości. Według doniesień portalu BILD, wiele zmian zajdzie wkrótce w życiu innego znanego piłkarza, Manuela Neuera. Gwiazdor Bayernu Monachium związany jest z czternaście lat od niego młodszą piłkarką ręczną, Aniką Bissel. Jak udało się ustalić dziennikarzom niemieckiego portalu, nie tak dawno golkiper reprezentacji Niemiec wręczył swojej ukochanej pierścionek zaręczynowy. To jednak nie wszystko. Okazuje się bowiem, że partnerka Neuera... spodziewa się dziecka.