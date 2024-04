Podolski połączył siły ze znaną piłkarką. Razem odnieśli niebywały sukces

Lukas Podolski nie jest postacią anonimową dla fanów piłki nożnej. Niemiecki gwiazdor polskiego pochodzenia w przeszłości reprezentował barwy takich klubów jak m.in. Bayern Monachium , Arsenal i Antalyaspor , a od lipca 2021 roku jest zawodnikiem Górnika Zabrze . Dołączenie do tego zespołu było spełnieniem marzeń "Poldiego", który od dawna jest fanem "Górników". To właśnie w tym klubie Niemiec chciał zakończyć swoją piłkarską karierę.

Co ciekawe, Lukas Podolski w życiu zawodowym nie ogranicza się jedynie do występów na boisku w roli piłkarza. Od jakiegoś czasu 38-latek prężnie działa bowiem... w branży gastronomicznej. Niemiecki gwiazdor zarządza lodziarnią Ice Cream United, do niego należy także sieć kebabów Mangal Doner, która cieszy się ogromną popularnością w Niemczech. Piłkarz ponadto ujawnił niedawno, że planuje ekspansję swojego biznesu do Polski, a obecnie trwają prace nad lokalem w Zabrzu.