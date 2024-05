"Dziś kończy się intensywny sezon, w trudnych rozciąganiach, ale z pięknym zakończeniem. Ale za to też kochamy piłkę nożną ... Dziękujemy wszystkim fanom, którzy zawsze nas wspierali. Dalej Juve" - oznajmił po wszystkim Polak w mediach społecznościowych.

"Stara Dama" uplasowała się na 3. miejscu w rozgrywkach. Po spotkaniu zawodnik udał się z partnerką do Monako.

Arkadiusz Milik przybył na ważne wydarzenie. W sieci pojawiły się zdjęcia