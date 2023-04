Pique wbił szpilę fanom Shakiry. Padły mocne słowa. Piosenkarka reaguje

Moja ex była Latynoską, więc możesz sobie tylko wyobrażać, co dostawałem od jej fanów w mediach społecznościowych. To miliony barbarzyńców. (...) Mnie to raczej nie obchodzi. Szczerze mówiąc, to nawet wcale, bo nie znam tych ludzi. Ci ludzie nie mają swojego życia, więc dlaczego w ogóle miałbym się nimi przejmować? Ja ich nawet nigdy nie spotkam

~ powiedział.