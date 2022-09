Kilka tygodni temu w świecie show biznesu pojawiła się szokująca informacja na temat jednej z najgorętszych par. Jak się okazało, Gerard Pique i Shakira postanowili się rozstać, o czym powiadomili fanów za pomocą mediów społecznościowych. Od tamtego momentu w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia o kłótniach, zdradach i kochankach nie tylko piłkarza, ale także piosenkarki. Gwiazdor FC Barcelony został niedawno przyłapany z 23-letnią studentką, Clarą Chią Marti . Media szybko zdobyły informację na temat nowej ukochanej piłkarza.

Reklama

Shakira wdała się w sensacyjny romans?! Wychodzą rewelacje sprzed lat

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gwiazdy FC Barcelona przyjechały na trening. WIDEO INTERIA.TV

Pique mówi "dość". "To atak na prawa moich dzieci i rodziny"

Hiszpan po wielu tygodniach stracił cierpliwość, a jego przedstawiciele wydali oficjalne oświadczenie. Przyznał, że jest już zmęczony plotkami na temat jego życia prywatnego i zapowiedział działania prawne.

Odkąd Shakira i Pique potwierdzili swoje rozstanie, opublikowano wiele plotek i rzekomych niepotwierdzonych informacji o graczu, jego rodzinie i jego życiu osobistym. Te raporty powodują nie tylko uszczerbek na jego honorze i wizerunku, ale także poważny atak na prawa jego dzieci, których bezpieczeństwo i ochrona stanowią jego największą troskę - można wyczytać w oświadczeniu.

Gwiazdor "Dumy Katalonii" w ostatnim czasie był nieustannie obserwowany przez paparazzi, przez co musiał znacznie zmienić swoją codzienną rutynę, by chronić prywatność nie tylko swoją, ale także najbliższych. 35-latek postanowił wynająć kancelarię adwokacką, która w najbliższym czasie zajmie się publikacjami na temat jego życia prywatnego. Piłkarz ma nadzieję, że media zastosują się do jego prośby i uszanują jego prywatność.

Nowe zdjęcie Milika i Sieramskiej. Kibice od razu zauważyli jedno