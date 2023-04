Pique i Clara Chia Marti przyłapani w Dubaju. Mają co świętować

Byli kochankowie długo nie mogli dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu, gdzie zdecydowano, że pierwsze skrzypce w życiu Sashy i Milana odgrywać będzie właśnie Shakira. Kobieta otrzymała pozwolenie na przeprowadzkę z synami do Miami. Pique natomiast dostał możliwość, by regularnie widywać się z dziećmi.