Święta Bożego Narodzenia to czas, który wielu ludzi spędza się w gronie najbliższych. Coraz więcej osób decyduje się jednak na nietypowe obchody tych świąt i na wyjazd za granicę , przede wszystkim do ciepłych krajów. W tym roku na święta na plaży zdecydował się reprezentant Niemiec w piłce nożnej, Kevin Trapp .

Kevin Trapp z ukochaną na Karaibach. Przekazali świąteczne życzenia

To nie życzenia przyciągnęły jednak uwagę internautów. Piłkarz wraz z ukochaną podczas wizycie na plaży pochwalił się znajomością jogi. Pod wyjątkowym wpisem Trappa i Goulart od razu posypały się komentarze od zachwyconych kibiców. "Uwielbiam to wideo!", "Jeśli to nie jest związek idealny, to nie wiem, to innego jest", "Tymczasem ja nie mogę założyć bikini nawet na Wielkanoc" - pisali.