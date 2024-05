Piłkarz przyłapany na randce ze znaną modelką. To córka gwiazdy kina

W 2018 roku Trent Alexander-Arnold zadebiutował w seniorskiej kadrze narodowej. Do reprezentacji Anglii powołany został po raz pierwszy przed mistrzostwami świata w Rosji. Większe sukcesy 25-latek do tej pory osiągnął jednak w piłce klubowej. Jest on bowiem jednym z kluczowych zawodników Liverpoolu i może pochwalić się ogromnym gronem fanów. Wiele wskazuje na to, że wkrótce do tej grupy dołączy także wielka gwiazda kina, Jude Law. I to niekoniecznie ze względu na kwestie czysto sportowe.