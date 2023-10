Piłkarz i jego żona pokazali rozczulające zdjęcia. Wcale nie bez powodu

Przemysław Płacheta i jego żona świętują kolejną rocznicę związku. Pokazali romantyczne fotki

11 października zakochani świętowali siódmą rocznicę związku. W tej okazji Aleksandra Płacheta opublikowała w mediach społecznościowych kilka zdjęć z profesjonalnej sesji zdjęciowej i nie szczędziła ukochanemu czułości. W opisie zamieściła bowiem fragment piosenki angielskiego artysty Jamesa Arthura "Say You Won't Let Go".