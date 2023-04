Piłkarz Bayernu Monachium pokazał wielkie serce. Postawa godna podziwu

Piłkarz Bayernu Monachium wsparł rodzinną wioskę. Ten gest zostanie mu zapamiętany na długo

W mediach społecznościowych krąży zdjęcie ukazujące worki ryżu , które umieszczone są w kilku rzędach. 30-latek kupił je dla mieszkańców Bambali - miejscowości, z której pochodzi. Zrobił to po to, by w tym wyjątkowym czasie ludziom nie zabrakło żywności. Jego postawa jest godna naśladowania.

To nie pierwsza taka sytuacja, kiedy Senegalczyk troszczy się o potrzeby innych. Zawodnik w 2021 roku zapisał się w historii swojej wioski, fundując z własnej kieszeni szpital i szkołę. Wyłożył na to grube pieniądze, ponieważ inwestycja kosztowała go 750 tysięcy funtów, czyli ponad 3 mln zł. Jakby tego było mało, Mane przesyła miesięcznie 70 funtów każdej rodzinie, która mieszka w jego miejscowości i dodatkowo zapewnił im dostęp do internetu.