Piękny gest żony Messiego. To będzie wspaniała pomoc

Siedem lat to wyprowadzce Messiego do Hiszpanii Antonela Roccuzzo przeżyła prawdziwy dramat. Jej najlepsza przyjaciółka zginęła bowiem w wypadku samochodowym. Gdy tylko tragiczne wieści dotarły do Messiego, Argentyńczyk wrócił do kraju, by okazać wsparcie koleżance. Wtedy para doszła do wniosku, że łączące ich uczucie to już nie tylko przyjaźń. W 2009 roku w mediach na całym świecie pojawiła się informacja o tym, że serce Messiego jest już zajęte. Od tamtej pory on i Roccuzzo są nierozłączni.