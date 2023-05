Piękna WAG bryluje na salonach. Skradła show na Festiwalu Filmowym w Cannes

Od wtorku 16 maja w położonym na Lazurowym Wybrzeżu mieście Cannes odbywa się 76. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. Jak co roku, wiele znanych osobistości ze świata show-biznesu pojawia się na czerwonym dywanie, by następnie obejrzeć najlepsze produkcje filmowe na wielkim ekranie. W poprzednich latach na festiwalu bawili m.in. Anna i Robert Lewandowscy oraz partnerka Cristiano Ronaldo , Georgina Rodriguez . Tym razem uwagę fotoreporterów przyciągnęła słynna modelka, a prywatnie narzeczona piłkarza Kevina Trappa , Izabel Goulart.

Brazylijka z niemieckim golkiperem związana jest od 2015 roku. Kobieta jednak mogła pochwalić się ogromną popularnością na długo przed rozpoczęciem związku z bramkarzem Eintrachtu Frankfurt . 38-latka przez wiele lat brała bowiem udział w pokazach mody "Victoria's Secret". Co więcej, przez cztery lata była też jednym z "Aniołków" marki stworzonej przez Victorię Beckham.

Izabel Goulart błyszczy na Festiwalu Filmowym w Cannes

Goulart do tej pory uwielbia pojawiać się na różnego rodzaju eventach i zwracać na siebie uwagę ciekawymi stylizacjami. I tym razem brazylijska piękność zrobiła show na czerwonym dywanie i zdołała przyćmić wiele pięknych kobiet. Najpierw 38-latka zachwyciła fotoreporterów, pojawiając się na pokazie filmu "Killers of the Flower Moon" w czerwonej sukni z organzy, zaprojektowanej przez pochodzącego z Nowego Jorku LaQuana Smitha.