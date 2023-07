Pep Guardiola jest postacią, która słynie z miłości nie tylko do sportu, ale również do branży filmowej. Nikogo więc nie powinno dziwić grono jego największych idoli, w którym znaleźli się słynny golfista Tiger Woods, legendarny zawodnik NBA Michael Jordan i aktorka Julia Roberts. Gwiazda Hollywood w 2016 roku jednak mocno podpadła Hiszpanowi. Podczas swojej wizyty w Manchesterze odwiedziła bowiem rywali "The Citizens", Manchester United. i Choć od tamtej pory minęło już kilka lat, szkoleniowiec nadal nie wybaczył tego ciosu swojej idolce.