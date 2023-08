Pech nie przestaje prześladować znanego piłkarza. Padł ofiarą gangu

Znany piłkarz padł ofiarą oszustów. Stracił ogromne pieniądze

W ubiegłym roku sen z powiek piłkarzowi spędzili złodzieje, którzy ukradli i zniszczyli jego Lamborghini Urus warte ponad 300 tys. euro . Niemiec co prawda odzyskał swoje auto, jednak naprawa tego samochodu naprawdę sporo go kosztowała.

Teraz "Bild" poinformował o kolejnych problemach 35-letniego napastnika. Jak się okazuje, został on ofiarą gangu. Grupa ta przez długi czas miała oszukiwać graczy podczas turniejów pokerowych. Jak twierdzi niemiecki portal, w sprawę zaangażowany jest były piłkarz Ronny Gasbuschewski. To właśnie on miał bowiem rekrutować piłkarzy na "wieczorki z pokerem", a następnie ich oszukiwać. Tłumaczył on, że zdecydował się dołączyć do gangu ze względu na długi, których samodzielnie nie był w stanie spłacić.