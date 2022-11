W Polsce głośno jest o wypowiedzi Kingi Rusin , która zaapelowała do piłkarzy, by poszli w ślady reprezentantów Anglii i wykazali się odwagą przez chociażby założenie opaski z hasłem sprzeciwiającym się dyskryminacji. "To nic nie kosztuje! Niczym się nie ryzykuje, a zawsze to coś pożytecznego. W Katarze łamane są prawa człowieka! Za miłość do osoby tej samej płci można dostać nawet karę śmierci! Piłkarze są idolami! Ich głos się liczy. Nie bądźcie niemi! Kariera trwa krótko, warto zostawić po sobie jakieś trwałe świadectwo" - wygłosiła.