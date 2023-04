Nicola Zalewski to zawodnik doskonale znany polskim kibicom. Młody gwiazdor choć ma podwójne obywatelstwo, postanowił reprezentować biało-czerwone barwy. Debiut w seniorskiej reprezentacji 21-latek zaliczył we wrześniu 2021 roku podczas eliminacji Mistrzostw Świata 2022 w meczu Polska-San Marino. Zalewski nie zdążył jeszcze odnieść większych sukcesów w piłce reprezentacyjnej. Znacznie lepiej radzi sobie natomiast w rozgrywkach klubowych.

Urodzony w Tovili gwiazdor pierwsze kroki stawiał co prawda w szkółce USD Zagarolo, jednak dość szybko jego talent zauważyli przedstawiciele juniorskich zespołów AS Roma. Finalnie spisywał się on na tyle dobrze, że gdy rozpoczął karierę seniorską od razu podpisał kontrakt z "Żółto-Czerwonymi".