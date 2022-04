Partnerka Milika odsłoniła brzuch i rzuciła wyzwanie. Komentuje Lewandowska

Agata Sieramska poszła w ślady Anny Lewandowskiej i jest kolejną partnerką polskiego piłkarza, która w swoich mediach społecznościowych promuje zdrowy tryb życia. Agatycze utworzyła nawet grupę na Facebooku, specjalnie dla kobiet, które chciałyby aktywnie ćwiczyć i dbać o figurę. Do tej pory do dołączyło do niej już prawie 10 tysięcy pań.

Arek Milik podzielił się zdjęciem z partnerką. Kobieta pokazała brzuch

Dziewczyna Milika rzuciła wyzwanie. Fani zachwyceni

Agatycze na swoim profilu na Instagramie chwali się głównie pamiątkami z podróży i z sesji zdjęciowych, w których brała udział. Teraz partnerka napastnika Olympique Marsylia opublikowała zdjęcia w sportowym topie i legginsach. Jak się okazało, tymi fotkami Sieramska zaprosiła swoich obserwatorów do podjęcia wyzwania fitness.

Czeeeeeść tyczki, to co ogarniamy się razem na lato? KTO BIERZE UDZIAŁ W WYZWANIU MELDUJE SIĘ W KOMENTARZU! (...) ARE YOU IN?! Nie mogę się doczekać - podpisała zdjęcia.

Idealna sylwetka na lato to niejedyny element mający zmotywować internautów do wyzwania fitness. Partnerka Arka Milika ogłosiła, że trzy kobiety, które pochwalą się największą metamorfozą, na koniec wyzwania otrzymają specjalną nagrodę. Będą to boxy prezentowe od firm, z którymi współpracuje influencerka.

Wyzwanie podjęło sporo fanek. "Nie mogę się doczekać!", "Melduję się, szefowo", "Zgłaszam się" - można było wyczytać wśród komentarzy. Do wyzwania dołączyły m.in. influencerki Patrycja Bukowska i Dagmara Wawrzyniak. Pomysłem Sieramskiej zachwyciła się też Anna Lewandowska. Zdjęcia skomentowała emotikoną ognia.

Lewandowska skomentowała zdjęcie Milika. Piłkarz szybko ją zripostował

Arek Milik długo skrywał nową ukochaną w tajemnicy

Na potwierdzenie pogłosek o nowym związku polskiego piłkarza kibice musieli długo czekać. Arkadiusz Milik wziął jednak sprawy w swoje ręce i w walentynki potwierdził, że spotyka się z influencerką Agata Sieramską . Choć z początku para unikała błysku fleszy, teraz chętnie spędza ze sobą czas poza domem. Wspólnymi zdjęciami zakochani chwalą się także w sieci.

