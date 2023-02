Marcin Bułka karierę seniorską rozpoczął od podpisania kontraktu z Chelsea. Niestety, pochodzącemu z Płocka bramkarzowi nie udało się ani razu rozegrać meczu w barwach angielskiego klubu. Prawdziwy debiut 23-latek zaliczył dopiero po transferze do Paris-Saint Germain podczas meczu z FC Metz. Później do swojego CV dopisał jeszcze Cartagenę, Chateauroux i Niceę. Jak do tej pory młodemu Polakowi nie udało się jednak osiągnąć większych sukcesów w świecie futbolu. Na wyniki będzie jednak musiał trochę poczekać - obecnie zmaga się bowiem z kontuzją barku.