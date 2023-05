Partnerka Cristiano opływa w luksusach. Jej nowe "cacko" robi wrażenie

Georgina Rodriguez od kilku już lat związana jest z gwiazdorem futbolu Cristiano Ronaldo. Para na początku roku przeprowadziła się do Arabii Saudyjskiej w związku ze zmianami w życiu zawodowym piłkarza. Kilka miesięcy temu Portugalczyk został bowiem napastnikiem klubu Al-Nassr . Dla 38-latka kontrakt ten był strzałem w dziesiątkę - w momencie podpisania umowy CR7 został bowiem najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Za same występy w barwach "Rycerzy Nadżdy" Cristiano otrzymywał będzie 200 mln euro rocznie.

Na brak przychodów nie może narzekać również partnerka gwiazdora. Georgina spełnia się bowiem jako modelka i influencerka . Nie tak dawno w mediach pojawiła się informacja na temat zarobków popularnej WAG . Jak się okazuje, kobieta za jeden sponsorowany post na jej profilu na Instagramie otrzymuje aż... 60 tysięcy euro . Pięć minut relacji na żywo to przychód w wysokości aż 100 tysięcy euro. Ukochana portugalskiego napastnika może więc pozwolić sobie na beztroskie wydawanie pieniędzy.

Ukochana Cristiano Ronaldo ma nowy samochód. Posiada jeden z 1000 egzemplarzy

Jak donoszą hiszpańskie media, nie tak dawno powiększyła się kolekcja luksusowych samochodów Georginy Rodriguez. Argentyńska influencerka postanowiła sprezentować sobie bowiem SUV-a Smart 1. To auto posiada elektryczny silnik, jest wyposażony w platynowy dach, 19-calowe koła i kosztuje około 41,2 tys. funtów. Jak informują dziennikarze "Mundo Deportivo", Georgina to prawdziwa szczęściara - kobieta jest bowiem pierwszą posiadaczką tego modelu na terenie Hiszpanii. Co więcej, w Europie wyprodukowano zaledwie 1000 sztuk.