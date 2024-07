Jude Bellingham spotyka się z holenderską modelką, Laurą Celią Valk. Komu influencerka będzie kibicować podczas półfinału Euro 2024?

Już od jakiegoś czasu mówi się o gorącym romansie reprezentanta Anglii ze znaną modelką i influencerką, Laurą Celią Valk. I choć do tej pory zakochani ani razu nie pokazali się razem w miejscu publicznym, pod koniec kwietnia stało się jasne, że pogłoski na temat łączącej ich relacji są prawdą. Na ten moment 25-latka nie zdecydowała się jednak na przyjazd do Niemiec, aby kibicować swojemu ukochanemu i jego kolegom z drużyny podczas tegorocznych mistrzostw Europy. Niewykluczone jednak, że spotkania z udziałem Anglików modelka ogląda przed telewizorem, a w przypadku awansu "Synów Albionu" do finału rozgrywek postanowi ona zawitać w kraju naszych wschodnich sąsiadów.

Laura Celia Valk to holenderska modelka, która urodziła się 16 września 1998 roku. Jest więc ona o pięć lat starsza od swojego ukochanego. Zanim zajęła się modelingiem, WAG reprezentacji Anglii studiowała na Amsterdam University of Applied Sciences. W ostatnich latach 25-latka miała okazję współpracować z wieloma znanymi markami, w tym m.in. PrettyLittleThing. Nie tak dawno założyła także własną agencję modelek, The Four Models.