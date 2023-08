Partnerka Arkadiusza Milika pokazała brzuch. Ma powód do dumy

Arkadiusz Milik przez kilkanaście lat związany był z Jessicą Ziółek. Kobieta cieszyła się sympatią wśród kibiców do jego stopnia, że wielu z nich nie wyobrażało sobie piłkarza u boku innej kobiety. Fani nie kryli więc szczęścia, kiedy okazało się, że Milik i Ziółek planują stanąć na ślubnych kobiercu. Niestety, w trakcie przygotowań do ślubu para doszła do wniosku, że nie jest im pisana wspólna przyszłość.