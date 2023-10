O Arkadiuszu Miliku zrobiło się wczoraj głośno w Turynie. Reprezentant Polski po wejściu na murawę z ławki rezerwowych strzelił gola na 2:0 dla Juventusu . Tym samym "Stara Dama" pokonała w debrach Torino . Ponadto dla 29-letniego napastnika była to druga bramka w bieżącym sezonie Serie A. Czyste konto zachował również kolega z zespołu "Biało-Czerwonego", Wojciech Szczęsny .

Torino było agresywne przez pierwsze 25 minut, ale potem my bliśm bardziej skupieni. Miretti wykonał dobrą robotę, ponieważ potrzebowałem zawodnika między liniami, a po przerwie, mając Milika i Yildiza, wiedzieliśmy, że możemy wpłynąć na losy spotkania

Agata Sieramska i Marina Łuczenko-Szczęsna pochwaliły się, jak kibicują. Posypały się komentarze