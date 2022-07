Nie milkną echa rozstania Shakiry i Gerarda Pique. Para zakończyła związek w kontrowersyjnych okolicznościach. Hiszpańska prasa donosi, że piłkarz dopuścił się zdrady. Sami zainteresowani potwierdzili, że istotnie nie są już razem , lecz na tym poprzestali. Nie skomentowali rewelacji o rzekomym romansie gwiazdora Barcelony.

Wedle dziennikarzy z Katalonii wokalistka podjęła decyzję o wyprowadzce do Miami . Miała oświadczyć Gerardowi, że chce zabrać ze sobą synów. To było dla Pique nie do przyjęcia. Sprawa postawiona jest na ostrzu noża, a temat opieki nad dziećmi prawdopodobnie ma zostać uregulowany prawnie.

Tymczasem media ogłaszają, że Shakira nie na długo zostawiła po sobie puste miejsce w gronie WAGs "Dumy Katalonii".

Katrine Friis w miejsce Shakiry w Barcelonie. "Została częścią grupy WAG"

Hiszpanie wzięli na tapet 25-letnią Katrine Friis. To partnerka nowego gracza Barcelony, Andreasa Christensena. "Mundo Deportivo" zauważa, że kobieta towarzyszyła ukochanemu podczas jego ostatniej wizyty na Camp Nou. W obecności dziennikarzy zwiedzili razem obiekt Barcelony.

"Wraz z Christensenem w stolicy Katalonii wylądowała jego partnerka, Katrine Friis. Została częścią grupy WAG pierwszego zespołu obok Coral Simanovich, Eleny Galery, Romarey Ventury, Mikky Kiemeney, Danieli Jehle i wielu innych. To szczególny klan, w którym Shakiry już nie ma, z oczywistych powodów po jej niedawnym zerwaniu z Gerardem Pique" - piszą redaktorzy "Culemania.com".

Katrine i Andreas pochodzą z Danii i są razem od sześciu lat. Połączyło ich... zainteresowanie modą. Kilka dni temu zakochani zostali po raz pierwszy rodzicami. Na świecie pojawiło się ich dziecko, które mają zamiar wychować właśnie w Katalonii.

