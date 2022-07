Oto następczyni Anny Lewandowskiej. W Niemczech już się nią zachwycają

Robert Lewandowski postawił na swoim i już tego lata opuścił Bayern Monachium. Od nowego sezonu będzie reprezentował barwy Barcelony. Sprawy formalne zostały doprowadzone do końca i piłkarz przywdział koszulkę katalońskiego klubu . Niewykluczone, że zadebiutuje podczas spotkania z Realem Madryt, jakie Barca rozegra w ramach tournee w Stanach Zjednoczonych.

Tymczasem w Bawarii starają się jak najszybciej zapomnieć o "Lewym" i jak najprędzej "dostarczyć" niemieckim kibicom nową gwiazdę. Wiele obiecują sobie po swoim najświeższym nabytku. Matthijs de Ligt właśnie dołączył do drużyny , a żeby go sprowadzić Oliver Kahn i spółka wydali aż 77 milionów euro, czyli prawie dwukrotność tego, co zarobiono na transferze Polaka.

W "pakiecie" z Holendrem do Monachium przyleciała jego partnerka, Annekee Molenaar. "Bild" nie kryje zachwytu uroczą WAG. Wygląda na to, że kobieta będzie następczynią Anny Lewandowskiej w sercach tamtejszych fanów.

Annekee Molenaar zachwyciła niemieckich kibiców i dziennikarzy. Kim jest partnerka nowego nabytku Bayernu Monachium, Matthijsa de Ligta?

Matthijs i Annekee są parą od czterech lat. Mieszkali razem najpierw w Amsterdamie, później w Turynie, a teraz czeka ich życie we dwoje w Monachium. Ukochana piłkarza na co dzień zajmuje się modelingiem i prowadzeniem mediów społecznościowych. Na Instagramie obserwuje ją prawie pół miliona użytkowników.

Kobieta jest szczęśliwa, że ukochany zacznie grę w Bayernie. W najnowszym wpisie opublikowała zdjęcie z mężczyzną w trykocie "Bawarczyków" i podpisała je: "Jestem podekscytowana nowym rozdziałem". Otrzymała wiele pozytywnych komentarzy, także od niemieckich fanów. Z kolei na InstaStories zamieściła fotografię wykonaną rano. Widać na niej nową poranną rutynę pary - jest de Ligt z założonymi spodenkami Bayernu i golarką w ręce oraz myjąca zęby Molenaar w koszulce monachijskiej ekipy.

"Nowa super-partnerka piłkarza Bundesligi" - zachwycają się w "Bildzie" i pokazują zdjęcie Annekee w bikini. Opisują też jej korelacje rodzinne. "Jej bracia Max i Jip są również odnoszącymi sukcesy piłkarzami. Wszyscy dorastali w Zaandam, 18 kilometrów na północ od Amsterdamu. Tata Keje i Mama Christiane, wybitni prawnicy prawa rodzinnego, wychowali dzieci ściśle w wierze katolickiej" - czytamy.

Kobieta jest wielkim wsparciem dla piłkarza. Zakochani spędzają razem prawie każdą wolną chwilę, a urywkami swojego życia chętnie dzielą się z kibicami.

