Oto kobieta, która skradła serce Michała Skórasia. Kim jest Ada Mizgalska?

Michał Skóraś w barwach Lecha Poznań występuje od 2019 roku. W barwach "Kolejorza" występował m.in. w tegorocznej Lidze Konferencji Europy UEFA, w której doszedł aż do ćwierćfinału. W sezonie 2021/2022 wywalczył tytuł Mistrza Polski . Jak się okazuje, urodzony w Jastrzębiu-Zdroju zawodnik nie będzie miał już okazji na odniesienie kolejnych sukcesów w barwach poznańskiej ekipy - wraz z końcem sezonu 23-latek zostanie bowiem zawodnikiem belgijskiego Club Brugge . Jako pierwsza na radosną nowinę zareagowała w mediach partnerka piłkarza, Ada Mizgalska. Kobieta od lat wspiera reprezentanta Polski, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Ada Mizgalska. Kim jest dziewczyna Michała Skórasia?

Ada Mizgalska dołączyła do grona polskich WAGs w marcu 2020 roku. Od tamtej pory ona i Michał Skóraś są nierozłączni. 21-latka aktywnie zagrzewała ukochanego do walki podczas najważniejszych imprez, w tym m.in. w trakcie zeszłorocznego mundialu. Polka co prawda nie pojawiła się na trybunach w Katarze, lecz dopingowała "Biało-Czerwonych" wraz z rodziną i bliskimi przed telewizorem.