Oświadczyny na murawie. Piłkarz ogłasza. "Zaczynam ten rok z narzeczonym"

Josh Cavallo nie jest postacią anonimową w świecie futbolu. 24-letni piłkarz od 2021 roku występuje w barwach klubu Adelaide United, swego czasu był także młodzieżowym reprezentantem Australii. O pochodzącym z Bentleigh East sportowcu media na całym świecie mocno rozpisywały się w październiku 2021 roku, kiedy to zdecydował się on dokonać coming outu i wyjawił, że jest homoseksualistą.

"Dziś jestem gotowy, by powiedzieć o czymś osobistym, z czym wreszcie czuję się komfortowo w moim życiu. Z dumą ogłaszam publicznie, że jestem gejem. To była podróż, by dotrzeć do tego miejsca w moim życiu, ale jestem bardzo szczęśliwy z powodu mojej decyzji o ujawnieniu się. Walczyłem ze swoją seksualnością przez sześć lat i jestem zadowolony, że wreszcie mogę położyć temu kres. (...) Ukrywanie tego, kim naprawdę jestem, realizacja marzenia, o którym marzyłem od dziecka, czyli grania w piłkę nożną i traktowania mnie na równi, nigdy nie wydawały mi się realne" - napisał on wówczas w obszernym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.