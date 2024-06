Ostro skrytykowała Lewandowską. Natychmiastowa odpowiedź trenerki fitness

Anna Lewandowska zaliczana jest do grona najpopularniejszych WAGs piłkarskich świata. Polka jednak swoją rozpoznawalność zawdzięcza nie tyle mężowi, co własnym sukcesom w życiu zawodowym. W przeszłości 35-latka była karateczką i dumnie reprezentowała nasz kraj na arenach międzynarodowych, osiągając przy tym naprawdę imponujące wyniki. Ostatecznie jednak zrezygnowała ona w kariery sportsmenki i postanowiła zostać trenerką fitness.

Anna Lewandowska zaatakowana przez internautkę. WAG nie zamierzała milczeć, co za odpowiedź

Anna Lewandowska aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie bardzo często promuje swoje biznesy. Warto jednak zaznaczyć, że nie wszystkie skupiają się stricte na promocji zdrowego stylu życia. 35-latka jest m.in. właścicielką marki kosmetyków naturalnych - Phlov by Anna Lewandowska.

Niedawno na profilu polskiej WAG na Instagramie pojawił się krótki tutorial makijażowy , w którym celebrytka zaproponowała internautom swoją wersję lekkiego, rozświetlającego look’u, idealnego na upalne dni . Make-up wykonano oczywiście w całości przy użyciu produktów wspomnianej wcześniej marki. W przygotowaniu go Annie Lewandowskiej pomogła zaprzyjaźniona wizażystka, Klaudia Jóźwiak.

Pod wpisem Lewandowskiej od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Nie wszystkie jednak były pozytywne. Jedna z internautek postanowiła wbić bolesną szpilę trenerce fitness. "Fajnie by było, gdyby pani sama zrobiła make'up w warunkach domowych, bo większość z nas sama się maluje" - napisała. Na odpowiedź Anny nie trzeba było długo czekać. 35-latka wzięła sobie do serca uwagi kobiety i zareagowała na jej komentarz. "Takie makijaże też tutaj pokazuję. Ale jak mam okazję, zwłaszcza będąc w Polsce, to fajnie czasem oddać się w dobre ręce, takie jak Klaudii" - napisała.