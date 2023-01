Emre Can w przeszłości reprezentował barwy Bayeru Leverkusen Bayernu Monachium , czy Liverpoolu . W 2018 roku pomocnik reprezentacji Niemiec przeniósł się z bliskimi do Turynu. Tam jego życie diametralnie się zmieniło .

Wykryto u niego guza tarczycy . Kiedy dołączył do drużyny Juventusu , musiał odbyć potrzebne badania lekarskie. Pewnego dnia zadzwonili do niego lekarze, którzy byli zmartwieni wynikami sportowca. Po konsultacjach ze specjalistami, Can usłyszał diagnozę. Nowotwór tarczycy.

Dramat zawodnika Borussi Dortmund. Długo ukrywał swój problem

"Możesz mieć mnóstwo pieniędzy, możesz mieć tak naprawdę wszystko. To jednak zdrowie jest najważniejsze. Bez względu, czy jesteś w pełni sił czy nie - radzę się leczyć. Jeśli zidentyfikujesz problem wystarczająco szybko, to możesz zacząć działać. U mnie to stało w dobrym momencie, za co jestem wdzięczny lekarzom Juventusu" - dodał napastnik Borussi Dortmund.