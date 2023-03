Oskara Zawada choć ma zaledwie 27 lat może pochwalić się imponującym CV. Pierwsze kroki w futbolu stawiał w barwach takich klubów jak DKS Dobre Miasto i Stomil Olsztyn . Już w czasach juniorskich napastnik miał okazję spróbować swoich sił za granicą. W 2012 roku dołączył bowiem do młodzieżowej drużyny VfL Wolfsburg .

1 stycznia 2018 Zawada wrócił do ojczyzny. Na zasadzie wolnego transferu zasilił szeregi Wisły Płock , następnie przebywał na wypożyczeniu w Arce Gdynia. Kolejnym przystankiem w karierze olsztynianina był Raków Częstochowa . I w tym klubie Polak nie zabawił jednak długo. W 2021 roku przeszedł do południowokoreańskiego klubu Jeju United FC.

Po nieco ponad roku Oskar Zawada trafił do Stali Mielec. Był to jego ostatni przystanek przed rozpoczęciem kariery w Nowej Zelandii. W sierpniu 2022 roku polski gwiazdor zasilił szeregi klubu Wellington Phoenix. Wszystko wskazuje na to, że 27-latek szybko nie zmieni klubu - obecnie imponuje skutecznością i niemalże od razu skradł serca kibiców.