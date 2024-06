Okrzyknięto ją "Miss Euro 2012". Wiemy, czym zajmuje się dziś Natalia Siwiec

Natalia Siwiec zachwyciła fotoreporterów. Tak została "Miss Euro 2012"

Natalia Siwiec do dnia dzisiejszego twierdzi, że zainteresowanie dziennikarzy i reporterów jej osobą nie było ustawką, a jedynie zbiegiem okoliczności. "W internecie pojawiały się komentarze, że specjalnie założyłam taką koszulkę, żeby przyciągnąć fotoreporterów, ale to nieprawda. Dzień przed meczem Polska-Rosja dostałam ją od mojego przyjaciela, który stwierdził, że prawdziwy kibic jak ja musi ją mieć. Taki dekolt to nie mój wymysł" - oznajmiła niegdyś w rozmowie z portalem "wroclaw.naszemiasto.pl".