Ojciec Szczęsnego przerywa milczenie po narodzinach wnuczki. "Mam nadzieję…"

W życiu Wojciecha Szczęsnego w ostatnim czasie wiele się dzieje. Najpierw golkiper dał do zrozumienia, że tegoroczne mistrzostwa Europy będą dla niego ostatnią dużą imprezą w narodowych barwach, a nie tak dawno w mediach pojawiły się plotki mówiące o tym, że po kilku latach występów w Juventusie przeniesie się on do innego klubu.