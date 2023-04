Ojciec Pique nakazał Shakirze eksmisję. Groziła jej duża kara finansowa

Shakira otrzymała nakaz eksmisji od... ojca Pique

Według wiadomości podanej przez dziennik "La Vanguardia", Joan Pique, czyli ojciec Gerarda, który jest administratorem Inversiones BCN Two & Two SL, wydał Shakirze nakaz eksmisji pod groźbą dużej kary finansowej. Piosenkarka miała opuścić posiadłość Esplugues de Llobregat do 30 kwietnia 2023 r.