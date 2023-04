Ohydne zachowanie kibiców Bayernu. W sieci aż zawrzało

Po końcowym gwizdku w szatni Bayernu zawrzało. Jak donosi tabloid "Bild", między zawodnikami doszło do bójki. Sprawcami całego zamieszania byli Sadio Mane i Leroy Sane . Piłkarze sprzeczali się już na murawie. Negatywne nastroje u mistrzów Niemiec podsycili dodatkowo kibice. Fala krytyki spadła na podopiecznych Tuchela. Najbardziej jednak oberwało się Dayotowi Upamecano. Francuz padł ofiarą rasistowskich komentarzy.

Gwiazdor Bayernu dostawał obraźliwe komentarze po meczu. Klub wziął sprawy w swoje ręce

Pod postem 24-latka sprzed tygodnia zaroiło się od komentarzy. Internauci nie zostawili na nim suchej nitki. Zawodnik został kozłem ofiarnym po dotkliwej porażce w Lidze Mistrzów. Nie ulega wątpliwości, że sportowiec we wtorkowym starciu z Manchesterem City spisał się poniżej oczekiwań. Szybko stał się łatwym celem dla osób sfrustrowanych jego postawą na boisku.

"Po prostu wracaj do Afryki"."Okropny mecz i to nie był twój pierwszy raz", "Idź pograć lepiej w hokeja", "Jesteś nikim"- to jedne z tych "łagodniejszych" komentarzy, które pojawiły się w sieci.