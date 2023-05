Ogromny luksus Zlatana Ibrahimovicia. W garażu trzyma prawdziwą "bestię"

Z postawy kolegów wyraźnie zmartwiony był Szwed, który zasiadł na trybunach San Siro.Jak podają zagraniczne media, klub prawdopodobnie nie przedłuży kontraktu z Ibrahimoviciem. Zawodnik ma zostać we Włoszech. Mówi się, że dołączy do AC Monzy .

Zlatan Ibrahimovic "przyłapany" na przejażdżce nowym autem. Sprezentował sobie niezłe "cacko"

Jak donosi brytyjski tabloid "The Sun", piłkarz wymienił swoje złote Ferrari SF90 Spider za 430 tys. funtów, na Daytona SP3, który kosztował go znacznie więcej, bowiem jego nowy samochód ma wartość 1,7 mln funtów, czyli ok. dziewięć mln złotych.