Ogromne zainteresowanie prezentacją Ronaldo. Kibice rzucili się na bilety

To już pewn! " CR7 " w końcu znalazł sobie klub. Sytuacja Portugalczyka w ostatnich tygodniach nie była najlepsza. Od 22 listopada po rozwiązaniu umowy z "Czerwonymi Diabłami" pozostawał wolnym zawodnikiem. Kontrakt z nowym pracodawcą mężczyzna podpisał dopiero w zeszły piątek.

Cristiano Ronaldo ma zarabiać w Arabii kosmiczne pieniądze- 200 milionów euro za dwanaście miesięcy gry. We wtorek 3 stycznie ma przejść badania medyczne. Tego dnia odbędzie się również oficjalna prezentacja 37-latka na stadionie Mrsool Park w stolicy Arabii Saudyjskiej.

Ronaldo nowym piłkarzem All Nassr. Arabowie zaskoczyli przed ceremonią

Media od dłuższego czasu rozpisują się o Portugalczyku. To największy transfer ligii saudyjskiej. Nie ulega wątpliwości, że do Rijadu zjedzie się wielu kibiców, którzy chcą zobaczyć na żywo swojego sportowego idola. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby to wydarzenie było wyjątkowe.