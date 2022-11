Ogromna transformacja żony Grzegorza Krychowiaka. Jest nie do poznania!

To, co połączyło polskiego piłkarza i jego ukochaną, to bez wątpienia miłość do mody. Oboje aktywnie śledzą najnowsze trendy, spełniają się również jako projektanci modowi własnej marki "Balamonte". Jak się okazało, nie jest to jedyna wspólna pasja pary. Oboje interesują się także... sportem, a mianowicie aktywnością fizyczną. Celia Krychowiak chętnie spędza czas wolny na siłowni.