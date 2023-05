Ogromna metamorfoza WAG Premier League. Kibice oniemieli z zachwytu

Ben Chilwell swoje pierwsze kroki w karierze seniorskiej jako piłkarz stawiał w klubie Leicester City. Urodzony w Milton Keynes zawodnik nie zabawił tam jednak długo - w tym samym roku, w którym 26-latek podpisał umowę z "The Foxes", został on wypożyczony do Huddersfield Town. Po roku Chilwell wrócił jednak do swojego pierwotnego pracodawcy. W 2020 roku reprezentant Anglii zasilił szeregi Chelsea. W barwach tego klubu występuje po dziś dzień. Od jakiegoś czasu gwiazdor "Trzech Lwów" może liczyć na wyjątkowe wsparcie. W Walentynki ogłosił bowiem, że jest zakochany, a jego wybranką jest modelka Cartia Mallan.