Odważna fotka ekspartnerki Neymara. Modelka wie, jak przyciągnąć uwagę

Na krótko przed mistrzostwami świata w Brazylii w 2014 roku Neymar i Marquezine wrócili do siebie. I tym razem ich związek nie przetrwał próby czasu. Historia zatoczyła jednak koło - piłkarz i modelka rozstali się, by niedługo później dać sobie kolejną szansę. Niestety, powiedzenie "do trzech razy sztuka" nie sprawdziło się w tym przypadku. W październiku 2018 roku para ostatecznie zakończyła swoją miłosną, pełną zawirowań przygodę.