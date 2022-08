To nie jest najlepszy okres w zawodowym życiu Cristiano Ronaldo. Mówi się, że Portugalczyk jest mocno niezadowolony z gry w Manchesterze United i najchętniej już tego lata zmieniłby klub. Do tej pory łączono go m.in. z Interem Mediolan, Borussią Dortmund, Atletico Madryt, Chelsea Londyn, Sportingiem Lizbona, a ostatnio z SSC Napoli . Ronaldo miałby zasilić szeregi włoskiego klubu, a w zamian do Premier League trafiłby Victor Osimhen .

Jeśli wymiana doszłaby do skutku, 37-letni piłkarz wróciłby do Włoch, gdzie występował w latach 2018-21 w barwach Juventusu Turyn.

Czasu na dopięcie transferu pozostaje niewiele, ponieważ okienko transferowe niebawem (z końcem sierpnia) zostanie zamknięte. Sytuacja jest napięta, a nerwy udzielają się najwyraźniej samemu zainteresowanemu...

Równocześnie do mediów trafiają informacje, które stawiają Cristiano Ronaldo w niezbyt korzystnym dla niego świetle. Mowa zwłaszcza o wyznaniu Sarah Kelly , matki 14-letniego autystycznego chłopca uderzonego przez piłkarza po jednym z meczów. Kobieta twierdzi, że po wszystkim Portugalczyk odezwał się do niej i zaprezentował pokaz arogancji. Chce podjąć wobec niego kroki prawne.

Tymczasem teraz w sieci pojawiło się nagranie dokumentujące następne kontrowersyjne zachowanie zawodnika Manchesteru United. W pewnym momencie, przy okazji rozgrzewki do spotkania z Southampton, które potem w większości przesiedział na ławce rezerwowych (wszedł na boisko w 68. minucie), Portugalczyk podszedł do Rio Ferdinanda i Paula Scholesa, komentatorów BT Sport. Przywitał się z nimi i obecnym tam Peterem Crouchem. Za to ostentacyjnie zignorował stojącą z nimi prezenterkę Lynsey Hipgrave.

W Anglii spekulują, że Ronaldo chciał ją "ukarać" za rzekome niepochlebne komentarze pod jego adresem.

W podobny sposób Cristiano zachował się ostatnio również wobec Jamiego Carraghera . Także demonstracyjnie go pominął. Tym samym dał mu "nauczkę" za ostrą krytykę...

