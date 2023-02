Nowy świadek w sprawie Daniego Alvesa. Jego zeznania mogą pogrążyć piłkarza

Dani Alves jeszcze do niedawna był jednym z piłkarzy cieszącym się sporą sympatią wśród kibiców futbolu. To jednak zmieniło się po tym, jak w mediach pojawiły się pogłoski o problemach z prawem 39-latek. Brazylijczyk wkrótce potem został aresztowany pod zarzutem napaści na tle seksualnym. Gwiazdor futbolu miał zmusić 23-letnią kobietę do odbycia z nim stosunku płciowego.

Ofiara już wcześniej złożyła zeznania, w których zdradziła, że tego wieczoru Alves wielokrotnie naruszał jej przestrzeń osobistą, a finalnie zmusił ją do wejścia do łazienki znajdującej się w strefie VIP, gdzie następnie wykorzystał ją seksualnie. Piłkarz z początku twierdził, że nie zna oskarżającej go o gwałt kobiety. Później jednak zmienił zeznania i przyznał, że doszło między nimi do zbliżenia, jednak za zgodą towarzyszącej mu kobiety. Podkreślił, że początkowo kłamał, bo nie chciał, by o zdradzie dowiedziała się jego żona.

Łukasz Zwoliński gra w piłkę na plaży z młodymi piłkarzami. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Dani Alves w tarapatach. Kolejny świadek może zeznać na jego niekorzyść

Brazylijczyk w 2017 roku sformalizował swój związek z modelką Joaną Sanz. Kobieta tuż po aresztowaniu męża upierała się, że jest on niewinny . Twierdziła, że zna swojego ukochanego i wie, że nie byłby on w stanie skrzywdzić innej kobiety. Podejście WAG do tej sytuacji jednak drastycznie się zmieniło. Sanz nie dość, że usunęła z Instagrama wszystkie wspólne zdjęcia , to na dodatek, jak donoszą zagraniczne media, z ażądała rozwodu . 39-latek stracił więc swoją największą sojuszniczkę.

Tymczasem "Mundo Deportivo" przekazało kolejne wieści na temat sprawy Daniego Alvesa. Jak się okazuje, jedna z przyjaciółek ofiary, która była z nią tego wieczoru, po całym zajściu miała zadzwonić do swojego szefa - dyrektora kancelarii prawnej, by dowiedzieć się, co zrobić w tej sytuacji. Mężczyzna został wezwany do złożenia zeznań. Wiadomo jednak, że będą to zeznania przemawiające na niekorzyść Alvesa.

Dani Alves / AFP

Dani Alves / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP