Tegoroczne lato było niezwykle emocjonujące, szczególnie dla fanów futbolu. Wielu reprezentantów Polski, w tym kapitan Robert Lewandowski, postanowili zmienić swoje dotychczasowe kluby i spróbować swoich sił w innych krajach. Na liście transferów z polskim akcentem znalazł się m.in. Arkadiusz Milik.

28-latek występował wcześniej jako napastnik francuskiego klubu Olympique Marsylia, teraz jednak wraz z ukochaną przeniósł się do Włoch, by grać dla Juventusu Turyn. Milik szybko zadomowił się w nowym klubie, a w środowym meczu Serie A zdobył nawet debiutancką bramkę . Wszystkiemu z trybun przyglądała się partnerka Polaka, Agata Sieramska.

Dziewczyna Milika szaleje na stadionie Juventusu. Nie mogła się powstrzymać

Milik na zdjęciu z ukochaną. Kibice witają ich w Turynie

W czwartek Milk i jego ukochana znaleźli czas, by pozwiedzać okolicę i w pełni zadomowić się we Włoszech. Influencerka znana jest z dobrego kontaktu z kibicami. Udowodniła to również tym razem i podzieliła się z fanami fotkami z Turynu. "Ciao Torino!" - napisała na Instagramie.

Zdjęcia szybko przyciągnęły uwagę internautów, którzy zasypali wpis Sieramskiej komentarzami. Od razu zauważyli jeden szczegół - szczery uśmiech na twarzy 28-latki. "Witamy w Turynie!", "Piękni", "Powodzenia dla Was", "Dobrze Cię widzieć taką szczęśliwą" - napisali.

Włoskie media zachwycone Milikiem. "Bombardier Juve"

Zdjęcie Agata Sieramska / Tomasz Radzik/Agencja SE / East News