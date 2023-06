Sergio Rico wybrał się ze znajomymi na wakacje do El Rocio po tym, jak jego klub Paris Saint-Germain świętował mistrzostwo Francji. Nikt jednak nie spodziewał się, że podczas tego krótkiego urlopu wydarzy się tragedia. Bramkarz uległ poważnemu wypadkowi podczas jazdy konno. Mężczyzna spadł ze spłoszonego zwierzęcia i dodatkowo został dotkliwie kopnięty w głowę. Hiszpan szybko trafił na oddział intensywnej terapii. Jak poinformowała lokalna telewizja "Canal Sur", Rico doznał urazu czaszkowo-mózgowego i został przetransportowany do szpitala w Sewilli, gdzie podłączono go do aparatury podtrzymującej życie.