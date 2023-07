Nowa piękność w gronie polskich WAGs. Znać ją mogą… fani sportów walki

Sonia Kuczeńska ogromną popularność w sieci zyskała dzięki występom na galach MMA w roli ring girl. Nie jest to jednak jedyne jej zajęcie - Polka spełnia się także w roli modelki i tancerki, a pod zdjęciami, które publikuje w sieci, pojawiają się setki komplementów od kibiców. Teraz, gdy jej ukochany Dominik Steczyk dołączył do beniaminka Ekstraklasy Ruchu Chorzów, kobieta dołączyła do grona WAGS polskiego futbolu.