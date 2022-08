W zagranicznej, a zwłaszcza hiszpańskiej, prasie nie ma dnia bez nowych doniesień na temat Shakiry i Gerarda Pique. Wedle spekulacji para rozstała się przez domniemaną niewierność piłkarza Barcelony, która miał wdać się w romans z 23-letnią studentką i pracownicą swojej firmy. Co więcej, wiele wskazuje na to, że nie była to "jednorazowa akcja" i tych dwoje... jest teraz razem.

Sportowiec i niejaka Clara Chia Marti mają być w sobie szaleńczo zakochani . I nie zamierzają dłużej kryć się z łączącym ich uczuciem. Niedawno wybrali się na koncert, podczas którego publicznie wymieniali się czułościami . Po sieci krążą też pogłoski, jakoby Pique chętnie obnosił się swoim szczęściem przed Shakirą. Można wyczytać, że razem z Clarą rzekomo przechadza się w okolicach domu wokalistki pod pretekstem odwiedzenia rodziców, którzy mieszkają niedaleko.

To miało mocno wpłynąć na stan psychiczny kobiety . "Mogę wyjawić, że Shakira jest teraz w bardzo złym miejscu. Jest zdruzgotana emocjonalnie. Potrzebowała nawet pomocy psychologa. Nigdy nie spodziewała się, że Pique zachowa się w taki sposób" - powiedział paparazzi Jordi Martin w rozmowie z RCN Mundo.

Najnowsze wieści wcale nie poprawią sytuacji...

Dziewczyna Pique tańczy w bikini do piosenki Shakiry? Fani: "To prowokacja"

Clara Chia Marti jest w ciąży? Te zdjęcia i nagranie sprowokowały gorącą dyskusję

Magazyn "Hola!" opublikował świeże zdjęcia zakochanych bawiących się na weselu u przyjaciela piłkarza w Costa Brava. Na fotografiach dopatrzono się lekko zaokrąglonego brzucha partnerki Pique. I ruszyła lawina domysłów. Część osób jest przekonana o ciąży kobiety.

Na dowód wskazują też nagranie zarejestrowane na wcześniej rzeczonym koncercie. Również tam zauważono "podejrzane" krągłości Clary.

To tylko podgrzało atmosferę wokół rozstania piłkarza z wokalistką...

Media ujawniają kulisy związku Pique! To tak poznał swoją "nową Shakirę"

