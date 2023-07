Norweski gwiazdor opływa w luksusach. Wozi się autem wartym miliony

Erling Haaland jest sportowcem, który mimo młodego wieku odnosi ogromne sukcesy na arenach międzynarodowych, a co za tym idzie - z dnia na dzień może pochwalić się coraz większym majątkiem. Norweski gwiazdor swoją przygodę z futbolem rozpoczął od występów w juniorskim zespole klubu Bryne FK. W 2016 roku dołączył do pierwszego składu, w którym zaliczył 16 występów. Niestety, nie udało mu się wówczas zdobyć ani jednej bramki. Te zaczęły pojawiać się na koncie Haalanda po przejściu do Molde FK. Talent młodego piłkarza zauważyli wówczas działacze z zagranicy.